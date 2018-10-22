20 октября в турецком городе Кайсери прошла конференция на тему «Диалог в современном мире», организованная Фондом Гейдара Алиева совместно с Университетом Эрджиез и Муниципалитетом Таласского района Турции, состоялось открытие Парка Ходжалы и памятника жертвам Ходжалинского геноцида.

Выступая на церемонии, депутат Государственной Думы Российской ФедерацииДмитрий Савельев отметил, что 26 лет назад в Ходжалы произошла чудовищная трагедия, было совершено нападение на мирных жителей:

«В результате этого преступления были убиты 613 невинных людей. Это — геноцид. А те, кто учинил это, до сих пор не понесли наказания. Мы все вместе должны постараться довести до мира правду о Ходжалинском геноциде, чтобы виновники этой трагедии понесли справедливое наказание. Обучающиеся в Турции иностранные студенты должны повлиять на руководящих лиц своих государств, обратиться с призывом к парламентам стран в связи с Ходжалинским геноцидом. Они должны присоединиться к пропагандистской работе, чтобы это зверство не осталось безнаказанным».

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