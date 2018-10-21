Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье вице-президента Азиатского банка развития по операциям Венчая Жанга.

Oтметив, что очень доволен уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Азиатским банком развития, глава государства подчеркнул значение поддержки, оказываемой банком экономическим проектам Азербайджана. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азиатский банк развития выделил Южному газовому коридору, имеющему большое значение среди этих проектов, кредит в размере более одного миллиарда долларов США, и особо подчеркнул, что АБР является первым международным банком, оказавшим финансовую поддержку данному проекту. Наряду с этим, глава государства высоко оценил выделение банком кредитов на ряд других инфраструктурных проектов, в том числе на электроэнергетические проекты — в объеме примерно 250 миллионов долларов, железнодорожные проекты — 400 миллионов долларов.

Подчеркнув, что в этом году наша страна значительно раньше времени погасила выделенный банком в 2016 году за короткое время контрциклический кредит в размере 500 миллионов долларов на поддержку макроэкономической стабильности, Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан продемонстрировал, что является надежным партнером Азиатского банка развития.

Указав на значение разработки Азербайджаном совместно с Азиатским банком развития стратегии сотрудничества на 2019-2023 годы, глава государства подчеркнул важность деятельности банка, направленной на оказание поддержки частному сектору. Положительно оценив инициативу выпуска в Азербайджане манатных облигаций Азиатского банка развития, Президент Ильхам Алиев сказал, что за счет этих средств в Азербайджане будут предоставляться кредиты на реализацию проектов частного сектора. Глава государства отметил, что Азербайджан заинтересован в поддержке Азиатским банком развития применения новых, современных технологий в налаживании ирригационных систем.

Отметив роль Азиатского банка развития в региональном сотрудничестве, глава государства выразил надежду на то, что данная структура в будущем внесет вклад в налаживание связей между странами в транспортной и логистической сферах.

Коснувшись успешного развития сотрудничества, Президент Ильхам Алиев отметил, что состоявшееся в Азербайджане в 2015 году 48-е ежегодное заседание Совета руководителей Азиатского банка развития стало важным событием в расширении наших связей, и сказал, что визит вице-президента Азиатского банка развития Венчая Жанга создает хорошую возможность для обсуждения проделанной работы и будущих проектов.

Выразив признательность за теплые слова, Венчай Жанг передал главе государства приветствия президента Азиатского банка развития Такехико Накао.

Вице-президент Азиатского банка развития по операциям отметил, что за период, прошедший со времени присоединения Азербайджана к этому банку в 1999 году, наше сотрудничество успешно развивается, и расценил это взаимодействие как большие партнерские связи. Отметив, что за этот период Азиатский банк развития предоставил Азербайджану кредиты и финансовые гарантии в размере более четырех миллиардов долларов, а также оказал техническую поддержку, Венчай Жанг подчеркнул важность дальнейшего расширения связей. В этом контексте он подчеркнул значение разработки стратегии сотрудничества банка на 2019-2023 годы.

Подчеркнув достигнутые Азербайджаном за последние годы успехи в усилении макроэкономической стабильности, Венчай Жанг заверил, что Азиатский банк развития готов оказать всестороннюю поддержку реализации Стратегической дорожной карты, направленной на обеспечение устойчивого экономического развития.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Азиатского банка развития Такехико Накао, просил передать и его приветствия президенту банка.

Minval.az