Ситуация в оползневой зоне в поселке Бадамдар города Баку остается напряженной.

Об этом говорится в сообщении оперативного Штаба министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье по состоянию в зоне оползня на 15:00.

Согласно сообщению, в верхней части оползневой зоны на склоне горы наблюдается процесс обвала, а также движение грунта.

«Зарегистрированы расширения в существующих трещинах, расположенных по правую и левую стороны оползня, по сравнению с утренними часами», — отмечается в сообщении.

Minval.az