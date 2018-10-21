Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Отмечается, что в первой половине дня в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Северный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 15-17, днем — 21-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых возможен кратковременный дождь. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью — 10-15, днем — 20-25, в горах ночью — 4-9, днем — 13-18 градусов тепла.

Minval.az