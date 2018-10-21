В Загатальском районе произошло массовое отравление.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в ночь с 20 на 21 октября Загатале, по адресу улица 28 Мая, дом 75.

Местные жители 1994-го года рождения Гурбан Ибрагим оглы Самедов, 2001-го года рождения Боюкхан Джейхун оглы Агаханзаде, 1990-го года рождения Сара Ибрагим гызы Ибрагимова, 2016-го года рождения Зара Ниджат гызы Самедова, 2003-го года рождения Банучичяк Джейхун гызы Гасымзаде, 2006-го года рождения Айсу Джейхун гызы Гасымзаде и 2017-го года рождения Айхан Джейхун оглы Гасымзаде с признаками пищевого отравления были доставлены в Центральную больницу Загатальского района.

Как сообщили в больнице, пострадавшие являются членами одной семьи. В ходе обследования выяснилось, что вечером после ужина их состояния начало ухудшаться. Для уточнение диагноза отдельно взятые образцы были отправлены в лабораторию для последующего анализа. В настоящее время их состояние оценивается как среднее-стабильное и проводится лечение в отделении больницы инфекционных заболеваний.

Minval.az