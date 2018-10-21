Ассоциация женщин-предпринимателей Азербайджана планирует наладить сотрудничество с российскими коллегами, сказала Trend глава ассоциации Сакина Бабаева.

По ее словам, этот вопрос будет обсуждаться в рамках предстоящей 22 октября встречи в Москве.

«Мы впервые приглашены участвовать в конгрессе женщин-бизнесменов, в рамках которого запланированы деловые встречи с нашими российским партнерами. Обмен опытом работы в сфере женского предпринимательства в России полезен и для азербайджанских женщин-предпринимателей, поэтому мы рассчитываем многому научиться у наших российских партнеров. У них наработан достаточно большой опыт в сфере бизнеса, а у нас в Азербайджане эта сфера пока новая», — сказала Бабаева.

Далее она отметила, что в рамках недавнего IX Межрегионального российско-азербайджанского форума в Баку было подписано важное соглашение о двустороннем сотрудничестве, несколько пунктов которого предусматривают стимулирование развития женского бизнеса.

«На мой взгляд, это очень важный документ, на основе которого мы будем выстраивать наш совместный бизнес в Москве и Баку. В то же время рассчитываем на обоюдовыгодное и продолжительное сотрудничество в сфере бизнеса, предполагающее создание каких-то совместных производств. Это могут быть какие-то швейные производства или женские салоны, причем как в России, так и в Азербайджане», — сказала глава ассоциации.

Она отметила, что в Азербайджане в целом уделяется огромное внимание развитию и расширению малого и среднего бизнеса, что является стимулом в том числе и для продвижения женского предпринимательства.

Minval.az