«Нефтеперерабатывающий завод STAR – часть инвестиций, вложенных Азербайджаном в братскую Турцию».

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

По его словам, Азербайджан увеличит инвестиции в Турцию: «Вы знаете, что Азербайджан вложил очень большие инвестиции в энергетический сектор Турции. В целом, самая большая иностранная инвестиция, вложенная в истории Турции. Азербайджан — энергетическое государство, и страна имеет большой опыт в данной сфере. В то же время Азербайджан экспортирует в Турцию газ, а через Турцию – нефть. Открытие нефтеперерабатывающего завода STAR еще больше укрепит позиции Азербайджана в Турции, в целом, в регионе».

Minval.az