В некоторых СМИ распространилась информация, что некоторые должностные лица ликвидированного министерства нацбезопасности, осужденные к лишению свободы решением суда, досрочно освобождены. Генпрокуратура категорично опровергает данную, не соответствующую действительности информацию

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщалось, в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело в отношении отдельно взятых лиц названной структуры в связи со злоупотреблением ими должностными обязанностями, превышением должностных полномочий и другими фактами. По завершении следствия уголовное дело было направлено Бакинский военный суд, приговором которого от 23 апреля 2018 года должностные лица ликвидированного министерства Субахир Гурбанов, Физули Алиев, Теймур Гулиев, Заур Мамедов, Натик Алиев, Натаван Мирватова, Фархад Атаев, Эльшад Азизов, Анар Ширалиев и Эшгин Алиев были приговорены к лишению свободы на различные сроки.

Признанные данным приговором виновными в совершении преступления небольшой тяжести, с учетом активного сотрудничества со следствием и других смягчающих наказание обстоятельств, наказанные в рамках санкций статей Уголовного кодекса Азербайджанской Республики лишением свободы сроком на 3 года Эшгин Алиев, начало наказания которого приходится на 17 октября 2015 года и Анар Ширалиев, начало наказания которого приходится на 18 октября 2015 года, освобождены из мест лишения свободы ввиду завершения срока наказания.

Апелляционные жалобы на приговор со стороны защиты и потерпевших в настоящее время рассматриваются в Бакинском апелляционном суде.

Minval.az