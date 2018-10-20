Азербайджан готов выделить Пакистану кредит в размере 100 миллионов долларов на решение энергетических вопросов страны.

Как сообщает dunyanews.tv, данный вопрос, а также вопрос поставок азербайджанской нефти и нефтепродуктов в эту страну был обсужден в ходе встречи между послом Азербайджана в Пакистане Али Ализаде и министром информации и телерадиовещания Пакистана Фавадом Хоссейном в Исламабаде.

В ходе встречи азербайджанский посол также выразил интерес страны к усилению сотрудничества с Пакистаном в сфере информации и медиа.

В свою очередь Хоссейн отметил заинтересованность своей страны к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере туризма.

Minval.az