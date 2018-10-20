Хотя карабахский конфликт, безусловно, будет на повестке дня советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, вряд ли он станет одним из главных пунктов визита. Об этом заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Кери Кавано, комментируя недавний визит в Армению заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, а также предстоящий визит Джона Болтона.

Американский дипломат считает, что в визите Кента не было ничего «необычного» , а вот визит Болтона — совсем другое дело. «Президент Дональд Трамп призвал к международным действиям по сдерживанию Ирана в ООН в прошлом месяце, но его шаги были в значительной степени неудачными. Сейчас же Болтон пытается заручиться поддержкой на Кавказе и в Москве, чтобы помочь противостоять иранскому влиянию. В то же время спорные внешнеполитические вопросы, связанные с Россией и Турцией, преобладают в недавних газетных заголовках — к ним относятся вопросы Украины, Сирии и энергетики. Это тоже, несомненно, будет иметь большое значение в повестке дня Болтона. Очень важно рассмотреть и выразить обеспокоенность США по этим темам с официальным Ереваном, Баку и Тбилиси и, по возможности, заручиться их поддержкой», — отмечает Кавано в интервью сайту News.am.

Бывший сопредседатель не сомневается, что тема Карабаха будет обсуждаться во время визита Болтона, особенно с учетом сентябрьской встречи в Душанбе между премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ильхамом Алиевым. Он также уверен, что встреча в Душанбе показала, что прямой диалог по вопросам урегулирования остается возможным.

«Еще один позитивный знак, который возник в Душанбе — это обязательство обоих лидеров продвигаться вперед по некоторым небольшим мерами укрепления доверия, которые уменьшат перспективы нарушений прекращения огня вдоль линии соприкосновения и границы. Укрепление режима прекращения огня особенно важно, поскольку оно может помочь в создании основы для мирного урегулирования. Я лично обеспокоен тем, что за последние два года на мирном фронте в Карабахе стало слишком тихо, однако было недостаточно спокойно на военном фронте»,- подчеркивает он.

Он также отмечает, что руководство Армении и Азербайджана мало обсуждают компромиссные решения и поэтому мало возможностей для продвижения по возможным предложениям по урегулированию. «Необходимо еще много чего сделать, однако это может быть сложно в ближайшей перспективе, особенно учитывая неурегулированную политическую ситуацию в Армении и внеочередные парламентские выборы в декабре», — заявил Кавано.

По его мнению, визит Болтона должен в любом случае принести большую ясность Белому дому и президенту Трампа относительно ситуации вокруг карабахского конфликта и относительно того, что еще можно сделать для продвижения урегулирования.

Minval.az