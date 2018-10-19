В Азербайджане импорт бензина с октановым числом 92 (АИ-92) временно освобождается от таможенных пошлин. Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана.

Ранее ставка таможенной пошлины для этого вида бензина составляла 15 процентов.

Другим решением Кабинета министров ставка акциза при импорте бензина АИ-92 снижена с 200 манатов за одну тонну до одного маната. Оба решение Кабмина не будут распространяться на авиационный бензин.

Решения вступили в силу первого октября 2018 года и действуют в течение 90 дней.

Minval.az