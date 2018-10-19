Турция и Азербайджан, благодаря сильной политической воле, перекроили энергетическую и транспортную карту Евразии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода STAR в Измире.

Он отметил, что с открытием STAR Турция продвигается еще на шаг вперед в отношениях с Азербайджаном, которые являются примером для всего мира.

«С открытием завода STAR мы укрепляем также наши экономические отношения с Азербайджаном. Мы реализовали проект TANAP, имеющий региональное и глобальное значение, и с сегодняшним открытием STAR сделали еще один шаг», — сказал президент Турции.

Президент также отметил, что STAR владеет первым документом о поощрении стратегических инвестиций в Турции.

Minval.az