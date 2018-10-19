Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет о непоколебимости азербайджано-турецкого единства.

«Азербайджано-турецкое единство непоколебимо. Оно вечно. 100 лет назад мы были вместе, и сегодня мы вместе», — заявил И.Алиев в пятницу в Измире в ходе выступления на церемонии открытия НПЗ STAR.

Он отметил, что политические отношения между Баку и Анкарой достигли самого высокого уровня.

«В сфере экономики мы проделали очень большие работы. Турция и Азербайджан стремительно развиваются»,- отметил И.Алиев.

Глава государства подчеркнул, что «Турция превратилась в большую силу мирового уровня», ее позиция в большинстве случаев играет ключевую роль.

«Турция во главе с Раджепом Тайипом Эрдоганом превратилась в большую силу мирового уровня. Турция является страной, с которой считаются. Позиция Турции в большинстве случаев, играет решающую роль в определенных глобальных вопросах. Это нас радует», — отметил президент Азербайджана.

«Сила Турции – наша сила. Насколько Турция будет сильной – настолько будем сильны и мы. Наша сила – в нашем единстве»,- добавил он.

И.Алиев отметил, что сегодня Азербайджан и Турция являются примером братства, солидарности для всего мира. «Я не знаю других таких государств, которые были бы привязаны так, как Турция и Азербайджан. Это наше богатство», — подчеркнул И.Алиев.

Minval.az