«Понятно, что участие США, Франции и России в Минской группе больше, чем других стран, но я не понимаю, почему слова Миллса вызвали такую напряженность», – сказал вчера во время пресс-конференции в Национальном пресс-клубе посол Чехии в Армении Петр Микиска, комментируя слова завершающего свою дипломатическую миссию в Армении посла США Ричарда Миллса о возвращении оккупированных территорий Азербайджана, пишет ереванская газета «Аравот».

Как ранее сообщал Minval.az, посол США в Армении Ричард Миллс в интервью порталу EVNReport заявил, что карабахский конфликт не может быть урегулирован без возвращения Азербайджану захваченных Арменией территорий.

Микиска напомнил, что возвращение оккупированных территорий закреплено в «Мадридских принципах».

Посол Микиска подчеркнул: «Следует соблюдать Мадридские принципы, этот документ был согласован. Это целостный пакет. В нем закреплен вопрос о возвращении территорий».

Minval.az