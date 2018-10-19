18 октября в 21:20 в Береговую охрану Госпогранслужбы Азербайджана поступила информация из Государственного морского агентства о том, что экипаж иранского сухогруза «Назмехр», находящегося в центральной части Каспийского моря в 21 миле от острова Пираллахи, обратился за срочной помощью в связи с массовым отравлением членов экипажа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, распространенном в пятницу.

Информация была направлена сторожевому кораблю Береговой охраны, несшему вахту по охране госграницы, и он взял курс в направлении местонахождения иранского сухогруза.

Около 03:00 из 12 членов экипажа (один гражданин Украины, 11 граждан Ирана) сухогруза семеро в бессознательном состоянии были перенесены на борт сторожевого корабля. При эвакуации членов экипажа иранского судна «Назмехр» капитан корабля сообщил, что трое из отравившихся не подают признаков жизни. На борту сторожевого корабля остальным четверым членам экипажа была оказана первая медицинская помощь. В морской порт Абшерон были вызваны бригады скорой помощи, и спасенные члены экипажа были переданы медицинским бригадам.

Около 04:00 капитан сухогруза «Назмехр», вновь связавшись со сторожевым кораблем Береговой охраны, сообщил об ухудшении состояния еще четверых членов экипажа, и попросил помощи.

Сторожевой корабль немедленно отреагировал на просьбу, и вновь направился к иранскому сухогрузу. Четверо членов экипажа иранского сухогруза были спасены и доставлены в морской порт Абшерон. Спасенные члены экипажа судна были помещены в Республиканский токсикологический центр, говорится в сообщении.

Minval.az