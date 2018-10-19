«25,4% населения Азербайджана составляет молодежь в возрасте 14-29 лет».

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на презентации проекта Национального плана действий по предотвращению полового отбора на основе гендерных стереотипов и выполнению соответствующих ответных мер.

«В Азербайджане на каждые 1000 мужчин приходится 1004 женщин. Это говорит о сохранении на данный момент демографического баланса в Азербайджане. В нашей стране средний возраст женщин составляет более 78, а мужчин – более 73 лет. По мере развития экономики, решения вопросов социального обеспечения, увеличивается и продолжительность жизни населения», — цитирует его Репорт.

Minval.az