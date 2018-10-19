«И сейчас встречаются те, кто презирает людей, говорящих на родном языке».

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему «Музыкальные исполнители и соблюдение норм литературного языка» заявил директор Института языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Мохсун Нагисойлу.

По его словам, язык является выражением сущности нации, азербайджанский язык — один из передовых, старейших и богатейших языков в мире: «Мы должны беречь его. Охранять язык — дело не только языковедов, но и всех нас».

Директор напомнил, что после обретения Азербайджаном независимости появились независимые телеканалы и радиостанции: «К сожалению, уровень профессионализма также упал. Мы обязаны защищать наш родной язык и говорить на нем грамотно. К сожалению, еще есть люди, презирающие родной язык, даже встречаются те, кто насмехается над людьми, говорящими на родном языке».

Minval.az