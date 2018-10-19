Состояние 8 отравившихся иранских моряков сухогруза «Назмехр», спасенных азербайджанскими пограничниками и находящихся на лечении в больнице в Баку, оценивается как хорошее, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-атташе посольства Ирана в Баку Сейид Али Мусави.

«Всего отравились 11 членов экипажа сухогруза «Назмехр». Из них трое скончались по дороге в больницу. Состояние остальных 8 членов экипажа, которые все еще находятся в больнице в Баку, оценивается как хорошее», — сказал С.А.Мусави.

По его словам, сотрудники консульского отдела посольства Ирана встретились с пострадавшими и подтвердили их удовлетворительное состояние. «Мы не видим острой необходимости в привлечении к их лечению врачей из Ирана»,- добавил он.

Дипломат также отметил, что для выяснения причин смерти трех членов экипажа назначена экспертиза. «В настоящее время мы не можем сказать что-либо о причинах отравления экипажа. Назначена экспертиза, которая внесет ясность в это происшествие», — сказал С.А.Мусави.

Он также отметил, что иранский сухогруз перевозил пшеницу из Актау (Казахстан) в порт Алят (Азербайджан).

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