Как ранее сообщал Minval.az, в Великобритании 10 октября впервые применили ордер о состоянии имущества неясного происхождения. Новый закон нацелен на иностранных чиновников и бизнесменов, которые могли отмывать украденные деньги через Великобританию.

Ордер применили против Замиры Гаджиевой – жены арестованного экс-главы Межбанка Азербайджана Джахангира Гаджиева.

В ходе судебного разбирательства стали известны подробности ее роскошного образа жизни. Например, известно, что за 10 лет только в магазине Harrods она потратила свыше 16 млн фунтов стерлингов, в том числе около 150 тысяч фунтов стерлингов за один день. Известно также, что Хаджиева покупала изысканные вина, ювелирные изделия, владела недвижимостью в центре Лондона и частным самолетом.

Сейчас активы Замиры Гаджиевой на сумму 22 млн фунтов стерлингов ($29 млн), согласно ордеру о состоянии имущества неясного происхождения, будут заморожены. Британцы хотят знать: откуда у неё столько денег? В какую историю угодила Замира Гаджиева, объясняет Сошин ТВ.

Minval.az