В Азербайджане подготовлен Проект Программы развития населения до 2030 года.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

«Одним из важнейших приоритетов программы является приближение к биологическим нормам соотношения новорожденных мальчиков к девочкам», — подчеркнул С.Бабаев в пятницу в Баку на презентации Национального плана действий по предотвращению селективного выбора ребенка по половому признаку.

По его словам, за последние годы в этой сфере в Азербайджане происходят положительные тенденции.

«Если еще примерно 10 лет назад в Азербайджане на 100 новорожденных девочек приходилось 118 мальчиков, то сегодня эта разница, сократилась и составляет 114 новорожденных мальчиков на 100 девочек», — отметил министр, добавив, что согласно биологическим нормам, данные рождаемости мальчиков к девочкам должны соотноситься 105-107 к 100.

С.Бабаев отметил рост населения Азербайджана в среднем на 1% в год. «В Азербайджан рост населения составляет в среднем 1% в год. Это создает свои проблемы с занятостью, если учитывать, что ежегодно на рынки труда в стране поступают более 100 тыс. молодых граждан. В целом, молодежь в возрасте от 14 до 29 лет, составляет 25,4% населения Азербайджана», — подчеркнул он.

По его словам, обеспечение занятости населения также является приоритетным направлением проводимой руководством Азербайджана политики.

Министр также отметил увеличение средней продолжительности жизни населения страны.

«Нарушение соотношения новорожденных мальчиков к девочкам вызовет в будущем негативные последствия с точки зрения динамики и общей структуры населения», — заявил, в свою очередь, главный советник азербайджанского представительства Фонда народонаселения ООН Фарид Бабаев.

По его словам, при нарушении соотношения полов появляются проблемы, связанные с созданием семей, насилием в отношении женщин, увеличивается число ранних браков.

Глава бакинского представительства Европейского Союза Кестутис Янкаускас также отметил необходимость создания механизмов для решения указанной проблемы.

Национальный план действий по предотвращению селективного выбора ребенка по половому признаку в Азербайджане подготовлен при финансовой поддержке Евросоюза.

Minval.az