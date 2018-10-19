Трое отравившихся иранских моряков сухогруза «Назмехр», спасенных азербайджанскими пограничниками, скончались в больнице, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минздрава.

Как сообщалось ранее, азербайджанские пограничники приняли на борт отравившихся и находившихся в тяжелом состоянии семь иранских моряков.

«К сожалению трое из них скончались в больнице. Это мужчины в возрасте 28 лет, 29 лет и 32 года», — отметили в пресс-службе.

По первичным оценкам, причиной отравления экипажа иранского сухогруза стали химические вещества, имевшиеся на судне и использованные при перевозке пшеницы.

Все остальные иранские моряки в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Minval.az