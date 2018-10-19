В поселке Бадамдар Сабаилского района города Баку обнаружено пригодное для использования оружие. Об этом говорится в сообщении Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), распространенном в четверг.

Отмечается, что 18 октября в 16:16 в Агентство поступила информация из колл-центра «102» Министерства внутренних дел (МВД) о факте обнаружения опасного предмета на территории третьего жилого массива поселка Бадамдар Сабаилского района Баку.

«На основании полученной оперативной информации специалисты Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) совместно с сотрудниками полиции Сабаилского района были незамедлительно направленны на место происшествия», — говорится в сообщении.

ANAMA отмечает, что специалисты Агентства совместно с сотрудниками полиции обследовали место происшествия вдоль дороги.

«В результате проведенных чрезвычайных и неотложных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и транспортирован на временный склад Агентства один гранатомёт РПГ–7В1», — отмечает ANAMA.

На территории в 500 кв.м. вокруг найденного гранатомета, как отмечается в сообщении, был проведен визуальный осмотр, других опасных предметов обнаружено не было.

Minval.az