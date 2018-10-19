В четверг при организационной поддержке Международной торговой палаты Китая и Международной торговой палаты «Шелковый путь» в городе Чжанцзяцзе китайской провинции Хунань прошел саммит по случаю пятилетия инициативы «Один пояс и один путь», говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в четверг.

Глава офиса Координационного совета по транзитным перевозкам Азербайджана Руфат Байрамов выступил на обсуждении касательно роли государственных структур в связи с развитием международных связей в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

Байрамов рассказал участникам саммита о проходящих через Азербайджан транспортных коридорах, транзитных возможностях страны, работах, проводимых по развитию инфраструктуры, а также реализуемых стране проектах.

Minval.az