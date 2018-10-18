«Дружеские отношения между Россией и Азербайджаном укрепляются с каждым годом, постоянно увеличивается товарооборот. Огромное количество товаров поступает на московские прилавки в ежедневном формате и, как показывает опыт, продукцию Азербайджана очень любят и ценят в Москве. Я надеюсь, что изо дня в день количество этой продукции будет увеличиваться». Об этом журналистам сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на открытии Азербайджанского городка на Тверской площади Москвы.

А.Немерюк отметил, что на выставке можно увидеть замечательные виды чая, познакомиться с культурой Азербайджана, участвовать в мастер-классах, ознакомиться с туристическим потенциалом страны. «Азербайджан очень интересная страна, там можно увидеть многое. Надеюсь, что москвичи, которые придут сюда в эти солнечные дни, в дальнейшем посетят Азербайджан в качестве туристов. И мы со своей стороны приглашаем всех азербайджанцев в Москву», — сказал он.

Представитель московской мэрии отметил, что очень любит азербайджанский чай. «В последние пять лет я пью только азербайджанский чай. Это очень качественная, хорошая продукция. Мне очень нравятся ваши гранатовый сок и варенья. В России любят варенье, но к сожалению у нас нет такой вариативности. Поэтому я надеюсь, что москвичи на выставке смогут познакомится с азербайджанскими продуктами, а потом найти их на прилавках столицы», — подчеркнул А.Немерюк.

Руководитель департамента правительства Москвы напомнил, что в столице проживают большое количество азербайджанцев. «И уже исторически сложились отрасли, в которых без азербайджанцев мы не можем обойтись. Конечно, мы очень рады, что посол уделяет этому огромное внимание, и в целом между Москвой и Азербайджаном идет плотное взаимодействие. Надеюсь, что эта выставка, как один из шагов в рамках нашего сотрудничества, станет регулярной. Сюда приехали производители как из Азербайджана, так и те азербайджанцы, которые стали уже москвичами и являются представителями республики в Москве и в России в целом», — сказал А.Немерюк.

Minval.az