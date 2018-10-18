18 октября – в День государственной независимости в Верховном Меджлисе Нахчыванской Автономной Республики состоялась церемония вручения нагрудных знаков и удостоверений персональной стипендии Президента Азербайджанской Республики, орденов и медалей Азербайджанской Республики, почетных званий Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республики.

Как говорится в сообщении пресс-службы Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов, поздравив награжденных по случаю Дня принятия Государственного акта о независимости Азербайджанской Республики, сказал: 18 октября 1991 года был принят государственный акт о независимости Азербайджанской Республики. Но в тот период в Азербайджане царил общественно-политический и экономический спад, гражданская война, борьба за власть и оккупация наших земель страной-агрессором, которая воспользовалась этой ситуацией. Возникла опасность потери государственной независимости Азербайджанской Республики. В такой период Азербайджан испытывал большую потребность в национальном лидере. В тот период возвращение вновь к политической власти по настойчивому требованию народа и интеллигенции общенационального лидера Гейдара Алиева, который работал Председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, сохранило нашу государственную независимость. В нашей стране восстановилась стабильность и гражданское единство, независимый Азербайджан вступил в этап стремительного развития.

Председатель Верховного Меджлиса сказал: Сегодня курс общенационального лидера успешно продолжается Президентом страны. Развитие всех сфер в нашей стране находится в центре внимания, принимаются государственные программы. Оценивается труд отличившихся при выполнении государственных программ, в работе и деятельности, они удостаиваются высоких наград государства. Награжденные сегодня лица – отличившиеся в сфере своей деятельности.

Председатель Верховного Меджлиса поздравил награжденных по случаю присуждения высоких наград страны, пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Затем Председатель Верховного Меджлиса вручил нагрудные знаки и удостоверения персональной стипендии Президента Азербайджанской Республики, орденов и медалей Азербайджанской Республики, почетных званий Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республики.

Minval.az