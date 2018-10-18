На автомобильной дороге Шамахы-Чухурюрд-Демирчи вновь активизировались оползневые процессы. Сместившиеся с правого и левого склонов массы земли, а также крупные трещины нанесли серьезный ущерб асфальтовому покрытию трассы.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, на въезде в село Демирчи асфальт покрылся трещинами, а местами провалился на 45-50 сантиметров.

Отметим, что еще месяц назад на указанной трассе оползень был зафиксирован на трех участках. На сегодня оползни и обвалы тут фиксируются каждый день. На некоторых участках части асфальта длиной 15 метров провалились на глубину пяти метров.

Вот уже больше месяца на поврежденных участках трассы ведутся ремонтные работы, но ввиду дождливой погоды на указанной территории образуются новые оползни.

Специалисты, работающие в Шамахы, также связывают причину оползня с сильными ливневыми дождями. В результате осадков на правом склоне от дороги вода собирается в небольшие озерца. Под их тяжестью трещины, которые начинаются на склонах, расширяются и двигаются в сторону дороги, приводя к разрушению асфальта.

Для окончательного решения проблемы в оползневой зоне в настоящее время работают специалисты.

Minval.az