Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что с властями Азербайджана установлена оперативная связь. Об этом он сказал журналистам в четверг.

По словам и.о. премьера, на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения в Карабахе царит беспрецедентное затишье. Пашинян в какой-то степени обуславливает это результатом договоренностей, достигнутых в Душанбе в конце сентября.

«С властями Азербайджана, как и договаривались, установлена надежная оперативная связь. При необходимости информация в течение получаса дойдет до президента Азербайджана и в обратном направлении. Конечно, не при каждом случае мы выходим на связь – только при необходимости», — пояснил Пашинян, слова которого приводит «Спутник».

Minval.az