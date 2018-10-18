В зоне оползня в Бадамдаре сохраняется напряженность.

Как говорится в сообщении штаба, созданного министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР), по результатам мониторингов и наблюдений по состоянию на 18:00, в левой части оползневой зоны образовались новые трещины различной направленности.

«Зафиксированы обвалы и разрушения забора частного дома, расположенного в верхней части оползневой территории. На маяках, установленных на стенах домов в другой части оползня, никаких изменений не зафиксировано» — сообщили в штабе.

Minval.az