В рамках визита в Чешскую Республику, делегация во главе с Министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым принимает участие на «Международной Выставке Будущих Сил 2018», проводимой при поддержке министерств обороны, внутренних дел, иностранных дел, Генерального штаба Вооруженных сил Чехии, штаба НАТО, Европейского оборонного агентства и ряда других национальных и международных организаций.

Как сообщается на сайте Минобороны, это мероприятие является весьма авторитетной платформой, признанной на международном уровне, которая проводится с целью представления и поощрения национальных и глобальных целей безопасности, а также проведения обмена информацией в области обороны и безопасности.

На выставке принимают участие около 1200 компаний из 60-ти стран. Азербайджанская делегация, ознакомившись с продукцией, производимой компаниями оборонной промышленности зарубежных стран, участвующих в данной выставке, была всесторонне проинформирована об их предназначениях.

В рамках визита Министр обороны Азербайджана генерал-полковник З.Гасанов провел двусторонние встречи с руководителями ряда предприятий оборонной промышленности.

Minval.az