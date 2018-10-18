«Азербайджанская общественность по-разному реагирует на туристический поток в страну».

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на Национальном туристическом саммите, организованном Госагентством и Бюро туризма Азербайджана.

«Азербайджанский народ всегда был гостеприимным и толерантным, и мы призываем всех наших граждан оставаться такими всегда. Повышение качества услуг для иностранных туристов и обеспечение их удовлетворенности должно представлять интерес для работников этой сферы. Конечно, в вопросе развития туризма в стране нельзя надеяться только на одну структуру. Каждый, кто работает в этой области, должен чувствовать ответственность», — сказал он.

Напомним, что сегодня новый туристический бренд Азербайджана был представлен общественности.

Minval.az