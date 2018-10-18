Иностранный гражданин Гасанзада Бахрам Нусрат на основании поручения зарубежных служб занимался шпионажем в ущерб государственной безопасности Азербайджана, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, распространенном в четверг.

Согласно информации, Бахрам Гасанзада был задержан при попытке незаконно пересечь азербайджанскую границу. В отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям 276 (шпионаж) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Бахрам Гасанзада по поручению сотрудников иностранных спецслужб собирал разведывательную информацию об азербайджанских военнослужащих, военно-стратегических объектах, военной технике, военных связях с зарубежными странами, а также о государственной безопасности и оборонной способности Азербайджана.

В этих целях он на основе материальных интересов привлекал граждан Азербайджана к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

По факту продолжается расследование.

Minval.az