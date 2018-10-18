Итальянский дом моды Fendi презентовал в социальных сетях ролик о выпуске новой капсульной коллекции #FendiMania, в котором использованы слова на азербайджанском языке.

В рекламном ролике новой коллекции представлен синтез азербайджанской и зарубежной музыки. Азербайджанская певица на протяжении всего ролика исполняет слова Bir gün mənə rəhmin gələcək («Однажды ты сжалишься надо мной»), также звучит рэп на английском языке.

В ролике представлена капсульная коллекция, в которую вошли одежда, обувь и аксессуары, которые будут продаваться в 56 бутиках по всему миру.

Fendi — итальянский дом моды, специализирующийся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Компания входит в состав холдинга LVMH.

Minval.az