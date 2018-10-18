Азербайджанский спортсмен Ровшан Алиев (55 кг) выиграл золото на молодежном чемпионате мира по дзюдо, который проходит в городе Нассау на Багамских островах.

Как сообщает Report, в финале Алиев одолел сопротивление своего соотечественника, напарника по команде Балабека Агаева. В итоге Алиев выиграл заработав «золотое очко». Агаев занял второе место.

Азербайджан представлен на турнире 9 спортсменами.

В женских соревнованиях 18 октября представительница Азербайджана Ичинхорлу Мунхтседев (57 кг кг) проведет свою первую схватку против Анны Добровски из Польши, а Хасиль Джафаров (73 кг) в мужских состязаниях сразится с мексиканцем Жильберто Кардозой.

19 октября на татами против канадца Франсуа Готье-Драпо выйдет Мурад Фатиев (81 кг), а на следующий день Адиль Керимли (100 кг) помериться силами с Иво Витассеком из Германии.

Напомним, с 20 по 27 сентября в Баку проходил чемпионат мира среди взрослых спортсменов.

Minval.az