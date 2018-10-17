Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 20,08 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе.

Автодорога Чайгарагойунлу–Туран–Чейирли–Гозлубулаг–Сарыджа–Гаябашы–Боллудере–Гараторпаг соединяет 8 населенных пунктов.

Средства настроительство автодороги, будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано на сайте главы государства.

Minval.az