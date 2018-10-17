Визит советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона в Азербайджан состоится 24 октября, он проведет ряд встреч с официальными лицами страны, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Ранее Болтон сообщил в Twitter, что отправится 20 октября в Россию, Азербайджан, Армению, Грузию, он намерен встретиться с коллегами, для «продвижения американских интересов по целому ряду вопросов безопасности».

«Визит состоится 24 октября. Будут проведены ряд встреч с официальными лицами, обсуждены региональные вопросы», — сообщил источник.

Minval.az