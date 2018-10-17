На улицах и проспектах Ясамальского, Наримановского, Низаминского, Бинагадинского и Гарадагского районов Баку в 76 местах будут установлены дождевые решетки, говорится в сообщении пресс-службы Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду.

В Агентстве сообщили, что в необходимых местах проводятся канализационные линии, устанавливаются новые дождевые решетки, прочищаются существующие канализационные линии, старые решетки заменяются новыми.

Так, уже установлены новые дождевые решетки и проложены канализационные линии протяженностью 60 метров на проспекте Гейдара Алиева, и протяженностью 326 метров – на пересечении проспекта Бабека и улицы Наджафгулу Рафиева. В нескольких направлениях столицы почти в 40 местах маленькие дождевые решетки заменены на большие, расчищены канализационные люки.

Minval.az