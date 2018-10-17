Министерство внутренних дел распространило официальную информацию в связи с автобусной аварией с летальным исходом в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

Как сообщили в пресс-службе МВД, автобус марки Daewoo на маршруте № 208, управляемый жителем Баку Шамседдином Джафаровым, и грузовой автомобиль по перевозке бытовых отходов марки MAN, управляемый жителем столицы Вугаром Эйюбовым, столкнулись. В результате, державшийся за боковое зеркало с левой стороны грузовика рабочий Эльдар Байрамов скончался на месте происшествия, зажатый между двумя транспортными средствами. После аварии водитель автобуса покинул место происшествия. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий он был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Во время расследования было установлено, что у него не имелось соответствующей категории для управления автобусом, более того, в целом не имелось водительских прав.

По этой причине был задержан руководитель автогруппы транспортной компании ООО Magna Trans Кямиль Мамедов, позволивший водителю Ш.Джафарову управлять пассажирским автобусом без соответствующих документов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 265-1.2. Решением Сабунчинского районного суда в отношении Ш.Джафарова применена мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца, К.Мамедова – 3 месяца.

Minval.az