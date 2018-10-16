Связи между Ватиканом и Азербайджаном на очень высоком уровне, наше сотрудничество охватывает различные сферы. Совместные проекты, осуществляемые нами в музее, библиотеке и катакомбах Ватикана, имеют большое значение. В частности, мы очень довольны сотрудничеством в сфере реставрации катакомб Святого Себастьяна в Риме.

Об этом сказал президент Совета Понтифика по культуре Государства Ватикан Кардинал Джанфранко Равази.

Напомнив о церемонии открытия катакомб Святого Себастьяна, отреставрированных Фондом Гейдара Алиева, с участием Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Риме, Джанфранко Равази отметил важное значение этого.

Кардинал сказал, что реставрационные работы в катакомбах продолжаются. После завершения этих работ количество всех гробниц достигнет одиннадцати. Это – очень кропотливая работа, мраморные гробницы были окрашены природными красками в древности (1700-1900 лет назад). «У нас были никогда не реставрируемые катакомбы, отличающиеся прекрасными фресками, и я приложил все усилия на обеспечение их реставрации. Обращался во многие инстанции, однако выражаю признательность азербайджанской стороне – Фонду Гейдара Алиева, сразу давшем положительный ответ на наше обращение», — сказал Кардинал Джанфранко Равази.

Президент Совета Понтифика по культуре Ватикана отметил важность сотрудничества в библиотечной сфере. Он сказал, что в библиотеке Ватикана есть много рукописей, имеющих отношение к Азербайджану. Азербайджанские ученые приехали в Ватикан для изучения этих рукописей. Изученные материалы переданы азербайджанской стороне в электронном формате, чтобы эти материалы были также в Баку.

Minval.az