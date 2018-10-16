Сегодня молодежная сборная Азербайджана по футболу (U-21) провела заключительный матч отборочного этапа ЕВРО-2019.

Как сообщает «Азериспорт», подопечные Рашада Садыхова сыграли в гостях с командой Норвегии.

НОРВЕГИЯ (U-21) – АЗЕРБАЙДЖАН (U-21) — 1:1 (0:1)

Мурадбейли, 9-пен. (0:1), Эстигор, 76 (1:1)

Драммен, стадион, «Мариенлюст». Главный судья – Волен Чинков (Болгария).

Норвегия: Сондре Россбах, Юлиан Райерсон, Ульрик Йенссен, Вебьорн Хофф, Мортен Торсбю (к), Бирк Риса, Тобиас Хейнц, Нико Микельсон (Мартин Самуэльсен, 72), Тобиас Беркейет, Деннис Йонсен (Эрлинг Холанн, 55), Лео Эстигор.

Азербайджан: Камран Ибрагимов, Сертан Ташкын, Антон Кривоцюк, Бахлул Мустафазаде (к), Эльтун Турабов, Юсиф Набиев (Гисмат Алыев, 46), Омар Булудов (Эльвин Саркаров, 85), Фахмин Мурадбейли, Будаг Насиров, Гаджиага Гаджилы, Барыш Экинчиер (Озанджан Кекчю, 60).

Предупреждения: Россбах, Булудов.

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