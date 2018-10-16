Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гах-Гыпчаг-Агязы Гахского района.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гах-Гыпчаг-Агязы, соединяющей 13 населенных пунктов с населением четыре тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 15,1 млн манатов.

Minval.az