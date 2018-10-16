Мониторинги в оползневой зоне в Бадамдаре продолжаются.

Как говорится в сообщении штаба, созданного министерством экологии и природных ресурсов, согласно результатам мониторинга в оползневой зоне на 18:00, на территории наблюдается стабильное напряжение: «В нижней части фундамента постройки, находящейся во дворе дома с обрушившимся забором, грунт влажный. Здесь происходят незначительные обвалы и перемещение почвы».

Так, при проведении сегодня на данной территории сотрудниками центра исследований рухнул забор одного из домов.

Minval.az