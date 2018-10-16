Несмотря на официальные предупреждения госструктур, некоторые жильцы в оползневой зоне на Бадамдаре заявляют, что не намерены покидать свои дома, пишет Репорт.

По их словам, дома обесточили, перекрыли воду, газ, электричество.

«Какой-либо опасности для нашего жилья нет. Угроза существует для домов в нижней части. Уже 20-25 лет в 13-м массиве Бадамдара отсутствует канализационная система. Все подлежащие сносу 11 домов имеют документы как из муниципалитета, так и из Исполнительной власти. У нас есть «купчии» и мы можем предъявить их желающим. Это — наше имущество. Разве мы покидаем свои дома, чтобы согласиться с компенсацией? Мы не намерены покидать свои дома».

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