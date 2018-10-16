Готовность Армении к миру и стабильности будет ясна после предстоящих парламентских выборов в этой стране. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе выступления на встрече глав МИД стран «Восточного партнерства».

«После предстоящих в Армении выборов станет еще более ясно, насколько эта страна готова к миру и стабильности. Это, в первую очередь, означает вывод Арменией своих войск с азербайджанских территорий»,- сказал глава МИД и добавил, что Азербайджан, в свою очередь, как и заявлял неоднократно, готов к субстантивным и нацеленным на результат переговорам.

«Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является одним из важнейших вопросов для устойчивого развития региона. Проведенные мною две встречи с армянским коллегой, беседа между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении и услышанные нами за закрытыми дверьми дает положительный импульс о возможностях продвижения вперед»,- сказал Э.Мамедъяров.

Minval.az