С 17 по 21 октября Фонд Гейдара Алиева и Посольство Азербайджана в России организуют на Тверской площади фестиваль «Осенние дары Азербайджана».

Как говорится в сообщении пресс-службы посольства, посетители смогут приобрести разнообразные продукты и сувениры, поучаствовать в различных мастер-классах, посетить фотовыставку, посмотреть выступления творческих коллективов и обучиться мастерству приготовления национальных блюд у профессиональных поваров. Гости площадки смогут отведать блюда традиционной азербайджанской кухни.

Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» проводится при поддержке Правительства Москвы и Торгового представителя Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

Minval.az