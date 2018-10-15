Сотрудники Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана продолжают исследования в зоне оползня на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком» в Сабаильском районе Баку, говорится в понедельник в сообщении центра.

В настоящее время сотрудники центра ведут сейсмическую разведку, магнитометрические исследования. Сотрудники установили специальные измерительные приборы, а также мобильные сейсмические станции, работающие в режиме ожидания.

После анализа собранных в ходе исследований материалов будет подготовлен отчет по ситуации на участке и представлен правительству.

Minval.az