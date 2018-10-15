Необходимо снести 11 домов, расположенных в верхней части оползневой зоны на поселке Бадамдар Баку.

Об этом в понедельник сказал журналистам вице-премьер Азербайджана Гаджибала Абуталыбов.

По словам вице-премьера, к такому выводу пришли приехавшие в Баку с целью проведения расследования на участке японские специалисты.

«Жильцов этих домов переселят, а дома должны быть снесены. Но не на данном этапе. После того, как будет устранена напряженная ситуация на зоне, начнется снос этих домов. На данном этапе какое-либо вмешательство недопустимо. Мы должны дождаться того, когда снизится напряженность», — отметил Абуталыбов.

Абуталыбов сказал, что в настоящее время ситуация на участке остается напряженной.

«На стенах этих 11 домов час назад появились трещины. То есть каждый час происходят какие-то изменения. Японские специалисты советуют, чтобы обязательно подробно изучить данный участок», — сказал заместитель премьер-министра.

По словам вице-премьера, после подробного изучения участка, где произошел оползень, можно прийти к какому-либо результату.

«В первую очередь мы пришли к выводу, что необходимо проанализировать воду во всех вырытых в оползневой зоне исследовательских колодцах. Для этого мы дали поручения МЧС, министерству экологии и природных ресурсов, ЗАО «Азерсу». Анализы будут готовы к завтрашнему дню и представлены японским специалистам», — цитирует Абуталыбова Тренд.

Minval.az