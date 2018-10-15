«Выдача в Азербайджане автомобилей религиозным общинам породила определенную путаницу. Поэтому отмечу, что здесь речь идет не об индивидуальных лицах, а об общинах. Общины снабжаются транспортными средствами. Этот процесс только начался».

Об этом сказал председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что выдача общинам автомобилей — образцовый шаг.

Председатель комитета добавил, что несмотря на то, что в Азербайджане религия отделена от государства, забота государства о религии носит регулярный характер.

«Свидетелем этого мы становимся как в строительстве или ремонте мечетей, так и в выдаче транспортных средств религиозным общинам», — цитирует его Репорт.

Minval.az