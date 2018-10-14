Сегодня, 14 октября, в Астраханской области произошло страшное ДТП, в котором погибли 4 человека. Полицейские установили личности двух погибших.

Как сообщает «КаспийИнфо», на трассе в Енотаевском районе «лоб в лоб» столкнулись «Тойота Камри» и «Шкода Фабия». Предположительно, водитель первой иномарки выехал на встречную полосу. Вторая иномарка от удара вспыхнула и сгорела. В ДТП погибли 4 человека (по двое из каждой машины).

К настоящему моменту удалось установить личности двух погибших водителей. За рулем «Тойоты» находился гражданин Азербайджана 1965 года рождения, за рулём «Шкоды» — житель Астрахани 1997 года рождения. Осмотр места происшествия продолжается, рассказали КаспийИнфо в пресс-службе астраханской полиции.

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