В понедельник, 15 октября, на территории республики сохранится переменчивая погода. Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов АР.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 13-15, днем — 18-21 градусов тепла.

В некоторых районах республики временами ожидаются дожди, местами интенсивного характера. Западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 13-17, днем — 17-23 градуса тепла, в горах ночью от 6-11, днем — 12-16 градусов тепла.

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