Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с рабочим визитом в Люксембург.
Как сообщили Report в министерстве, он примет участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства.
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с рабочим визитом в Люксембург.
Как сообщили Report в министерстве, он примет участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства.
Дата: 2018/10/14 13:40
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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